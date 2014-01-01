Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096271 Наименование Датчик ABS Длина [мм] 4000 Вес [кг] 0,34

Если вы хотите купить датчик АБС, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.271. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA.