Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096270 Наименование Датчик ABS для грузовиков Мерседес AXOR (2002-2004) Длина [мм] 1350 Вес [кг] 0,17

Запчасть датчик АБС для грузовиков Мерседес Аксор (2002-2004) представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.270. У данной детали есть аналоги с номерами: 45824, 464931, 74987. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС для грузовиков Мерседес Аксор (2002-2004), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.