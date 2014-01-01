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Датчик ABS 096.269 SAMPA артикул 096269 SAMPA в Алматы

096269 SAMPA Датчик ABS 096.269 SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096269
Наименование Датчик ABS 096.269 SAMPA
Длина [мм] 1260
Вес [кг] 0,21
Запчасть датчик АБС 096.269 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.269. У данной детали есть аналоги с номерами: 096269 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС 096.269 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS 096.269 SAMPA производителя SAMPA с артикулом 096269 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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