Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096267 Наименование Датчик ABS угловой + втулка + смазка L=2000mm MB Длина [мм] 2000 Вес [кг] 0,29

Запчасть датчик АБС угловой + втулка + смазка L=2000mm Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.267. У данной детали есть аналоги с номерами: 096267 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС угловой + втулка + смазка L=2000mm Мерседес на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.