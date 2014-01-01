Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096261 Наименование Датчик ABS L=2500 mm, угловой Stralis-Cursor 1pc Длина [мм] 2500 Вес [кг] 0,17

Запчасть датчик АБС L=2500 mm угловой Stralis-Курсор 1pc представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.261. У данной детали есть аналоги с номерами: 096261 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L=2500 mm угловой Stralis-Курсор 1pc на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.