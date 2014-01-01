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Датчик ABS L=2730mm задний левый VOLVO FH/FM артикул 096252 SAMPA в Алматы

096252 SAMPA Датчик ABS L=2730mm задний левый VOLVO FH/FM
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096252
Наименование Датчик ABS L=2730mm задний левый VOLVO FH/FM
Сторона установки слева
Длина [мм] 2650
Вес [кг] 0,24
Запчасть датчик АБС L=2730mm задний левый Вольво FH/FM представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.252. У данной детали есть аналоги с номерами: 096252 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L=2730mm задний левый Вольво FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS L=2730mm задний левый VOLVO FH/FM производителя SAMPA с артикулом 096252 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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