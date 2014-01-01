Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096249 Наименование РМК датчика ABS Длина [мм] 350 Вес [кг] 0,138

Запчасть ремкомплект датчика АБС представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.249. У данной детали есть аналоги с номерами: 096249 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект датчика АБС на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.