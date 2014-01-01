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РМК датчика ABS артикул 096249 SAMPA в Алматы

096249 SAMPA РМК датчика ABS
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096249
Наименование РМК датчика ABS
Длина [мм] 350
Вес [кг] 0,138
Запчасть ремкомплект датчика АБС представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.249. У данной детали есть аналоги с номерами: 096249 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект датчика АБС на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК датчика ABS производителя SAMPA с артикулом 096249 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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