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Датчик температуры охлаждающей жидкости DAF 95 M18x1.5, 2контакта макс 120C артикул 096243 SAMPA в Алматы

096243 SAMPA Датчик температуры охлаждающей жидкости DAF 95 M18x1.5, 2контакта макс 120C
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096243
Наименование Датчик температуры охлаждающей жидкости DAF 95 M18x1.5, 2контакта макс 120C
Вес [кг] 0,065
Запчасть датчик температуры охлаждающей жидкости Даф 95 M18x1.5 2контакта макс 120C представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.243. Применяется на DAF. У данной детали есть аналоги с номерами: 0387460, 096243, 1252439, 30666, 544003, 71964. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры охлаждающей жидкости Даф 95 M18x1.5 2контакта макс 120C, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик температуры охлаждающей жидкости DAF 95 M18x1.5, 2контакта макс 120C производителя SAMPA с артикулом 096243 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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