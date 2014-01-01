Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096243 Наименование Датчик температуры охлаждающей жидкости DAF 95 M18x1.5, 2контакта макс 120C Вес [кг] 0,065

Запчасть датчик температуры охлаждающей жидкости Даф 95 M18x1.5 2контакта макс 120C представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.243. Применяется на DAF. У данной детали есть аналоги с номерами: 0387460, 096243, 1252439, 30666, 544003, 71964. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры охлаждающей жидкости Даф 95 M18x1.5 2контакта макс 120C, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.