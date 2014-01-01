Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096240 Наименование Датчик тахографа RVI L=35mm коробка B18 Вес [кг] 0,115

Запчасть датчик тахографа Рено L=35mm коробка B18 представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.240. У данной детали есть аналоги с номерами: 096240, 5010135073, 71961, 40022, 5010393556, 1853436, ZX122169. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик тахографа Рено L=35mm коробка B18 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.