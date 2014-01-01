Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096239 Наименование Датчик скорости 096.239 SAMPA Вес [кг] 0,144

Запчасть датчик скорости 096.239 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.239. У данной детали есть аналоги с номерами: 096239, 121706, 1516563, 1742947, 1852113, 71960. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик скорости 096.239 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.