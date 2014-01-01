Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096234 Наименование Датчик давления тормозов и КПП 0-15bar FH12 Vers.2 DT Вес [кг] 0,1

Запчасть датчик давления тормозов и КПП 0-15bar ФШ 12 Vers.2 DT представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.234. Применяется на FE 240-18, FE 240-22, FE 240-26, FE 280-18, FE 280-22, FE 280, Iveco Stralis, Ивеко Стралис. С двигателями CURSOR 13. У данной детали есть аналоги с номерами: 096234 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления тормозов и КПП 0-15bar ФШ 12 Vers.2 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.