Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096231 Наименование Датчик температуры Вольво FH12/16 Вес [кг] 0,085

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