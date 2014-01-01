Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096230 Наименование Датчик VOLVO FH,FM уровня охлаждающей жидкости SAMPA Вес [кг] 0,025

Запчасть датчик Вольво FH FM уровня охлаждающей жидкости SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.230. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик Вольво FH FM уровня охлаждающей жидкости SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.