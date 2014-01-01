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Датчик оборотов двигателя MAN артикул 096226 SAMPA в Алматы

096226 SAMPA Датчик оборотов двигателя MAN
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096226
Наименование Датчик оборотов двигателя MAN
Вес [кг] 0,16
Длина кабеля [мм] 905
Количество проводов 2
Если вы хотите купить датчик оборотов двигателя МАН, просто позвоните нам! Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.226. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002426, 200171, 2260212, 23200076, 24859, 281002426, 337027. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик оборотов двигателя MAN производителя SAMPA с артикулом 096226 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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