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Датчик MAN L2000,F2000 уровня охлаждающей жидкости (в бачке радиатора) SAMPA артикул 096223 SAMPA в Алматы

096223 SAMPA Датчик MAN L2000,F2000 уровня охлаждающей жидкости (в бачке радиатора) SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096223
Наименование Датчик MAN L2000,F2000 уровня охлаждающей жидкости (в бачке радиатора) SAMPA
Вес [кг] 0,052
Запчасть датчик МАН л2000 ф2000 уровня охлаждающей жидкости (в бачке радиатора) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.223. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик МАН л2000 ф2000 уровня охлаждающей жидкости (в бачке радиатора) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик MAN L2000,F2000 уровня охлаждающей жидкости (в бачке радиатора) SAMPA производителя SAMPA с артикулом 096223 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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