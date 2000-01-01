Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096223 Наименование Датчик MAN L2000,F2000 уровня охлаждающей жидкости (в бачке радиатора) SAMPA Вес [кг] 0,052

Запчасть датчик МАН л2000 ф2000 уровня охлаждающей жидкости (в бачке радиатора) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.223. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик МАН л2000 ф2000 уровня охлаждающей жидкости (в бачке радиатора) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.