Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096222 Наименование Датчик температуры 096.222 SAMPA Вес [кг] 0,041

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