Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096214 Наименование датчик ABS L=4385 VOLVO FH/FM Вес [кг] 0,41

Запчасть датчик АБС L=4385 Вольво FH/FM представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.214. У данной детали есть аналоги с номерами: 096214 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L=4385 Вольво FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.