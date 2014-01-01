Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096209 Наименование Датчик ABS L=400 мм, угловой 096.209, Sampa

Запчасть датчик АБС L=400 мм угловой 096.209 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.209. У данной детали есть аналоги с номерами: 096209, 4410329212, 0090804, 0233170500, 0486000134, 0486000134000, 1189075SP. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L=400 мм угловой 096.209 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.