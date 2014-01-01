Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096083 Наименование ПГУ сцепления D=100mm/85mm/Ports:M16x1.5mm/M14x1.5mm VOLVO BUS B12M/B12B

Запчасть пГУ сцепления D=100mm/85mm/Ports:M16x1.5mm/M14x1.5mm Вольво Автобус B12M/B12B представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.083. У данной детали есть аналоги с номерами: 096083 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пГУ сцепления D=100mm/85mm/Ports:M16x1.5mm/M14x1.5mm Вольво Автобус B12M/B12B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.