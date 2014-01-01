Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096066 Наименование Крышка бака жидкости AdBlue, с ключами H=60 mm, d=97 mm Iveco Stralis/EuroCargo

Запчасть крышка бака жидкости Адблю с ключами H=60 mm d=97 mm Ивеко Стралис/Еврокарго представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.066. У данной детали есть аналоги с номерами: 096066, 41298191, 10850T, 7482206058, 7482206064. Запчасти системы очистки выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка бака жидкости Адблю с ключами H=60 mm d=97 mm Ивеко Стралис/Еврокарго на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы очистки выхлопа с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы и г. за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.