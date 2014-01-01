Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095859 Наименование РМК ПГУ 095.859 SAMPA Вес [кг] 0,34 для артикула № 096.089, 096.154

Запчасть ремкомплект ПГУ 095.859 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.859. У данной детали есть аналоги с номерами: 095859, BK13005BAS, 131309, F67RK005, 0002950660, A0002950660, 5000814928. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект ПГУ 095.859 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.