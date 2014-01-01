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Игольчатый подшипник Knorr SN6 SN7 SK7 2 шт. артикул 095805 SAMPA в Алматы

095805 SAMPA Игольчатый подшипник Knorr SN6 SN7 SK7 2 шт.
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095805
Наименование Игольчатый подшипник Knorr SN6 SN7 SK7 2 шт.
Высота [мм] 27,5
Вес [кг] 0,173
Внутренний диаметр 56,2
Наружный диаметр [мм] 65
Если вы хотите купить игольчатый подшипник Кнорр SN6 SN7 SK7 2 шт., просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.805. У данной детали есть аналоги с номерами: 01208E, 050230, 081010129, 14657, 1546, 160100513, 1803502141. Ремкомплекты суппортов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные ремкомплекты суппортов с гарантией от производителя SAMPA.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Игольчатый подшипник Knorr SN6 SN7 SK7 2 шт. производителя SAMPA с артикулом 095805 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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