Внутренний диаметр 56,2 Наружный диаметр [мм] 65

Запчасть ремкомплект суппорта Кнорр SN6 SN7 SK7 (подшипники) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.804. У данной детали есть аналоги с номерами: 095804, 081010128, 1102150, 14701, 1547, 32301027, CKSK14. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта Кнорр SN6 SN7 SK7 (подшипники) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.