Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095768 Наименование рмк.тормозного суппорта HALDEX Вес [кг] 1,95

Запчасть рмк.тормозного суппорта Халдекс представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.768. У данной детали есть аналоги с номерами: 095768 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рмк.тормозного суппорта Халдекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.