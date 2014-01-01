Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095742 Наименование РМК суппорта левый Сторона установки слева Вес [кг] 1,64

Запчасть ремкомплект суппорта левый представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.742. У данной детали есть аналоги с номерами: 095742, ZX030245, BK1615401AS, 294083, MCK1398, SJ4096, 16042. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта левый на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.