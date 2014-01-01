Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095728 Наименование Ремкомплект суппорта KNORR SB5,SB6,SB7 (палец 80х32мм,втулка,болт) SAMPA Вес [кг] 0,655

Запчасть ремкомплект суппорта Кнорр SB5 SB6 SB7 (палец 80х32мм втулка болт) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.728. У данной детали есть аналоги с номерами: CKSK134, TI1CKSK133, 095728, 1569, SK330008101, BK8506776, 135069. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта Кнорр SB5 SB6 SB7 (палец 80х32мм втулка болт) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.