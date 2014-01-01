Внутренний диаметр 33,5 Наружный диаметр [мм] 84

Запчасть ремкомплект дискового тормоза представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.707. У данной детали есть аналоги с номерами: SK3501030A, 095707, 3544, SK330014801, 396466, ES990087, 57950001. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект дискового тормоза на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.