Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095693 Наименование РМК суппорта (пятак) D=74.3mm Knorr SB5../SN5.. 095.693 Вес [кг] 0,305 Наружный диаметр [мм] 74,5

Запчасть ремкомплект суппорта (пятак) D=74.3mm Кнорр SB5../SN5.. 095.693 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.693. У данной детали есть аналоги с номерами: 095693, 1509, II370760065, 15006. Ремкомплекты суппортов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта (пятак) D=74.3mm Кнорр SB5../SN5.. 095.693 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты суппортов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.