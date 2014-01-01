Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095689 Наименование РМК пыльников направляющих Вес [кг] 0,295

Запчасть ремкомплект пыльников направляющих представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.689. У данной детали есть аналоги с номерами: CMSK6, 095689, 3571, 57200007, P71RK020A, SJ1212, 5001831176. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект пыльников направляющих на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.