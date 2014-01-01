Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095671 Наименование рмк.тормозного суппорта Volvo FH DUCO Сторона установки слева Вес [кг] 2,42

Запчасть рмк.тормозного суппорта Вольво FH DUCO представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.671. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX131303, 095671, 3534, BK1615101AS, 294085, ES990078, 960262. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рмк.тормозного суппорта Вольво FH DUCO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.