Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095657 Наименование РМК замка седельн. устройства без ЦС подк+захв+палец+пруж+бол+караб+крюк Jost JSK38/50 Вес [кг] 6,77

Запчасть ремкомплект замка седельн. устройства без ЦС подк+захв+палец+пруж+бол+караб+крюк Джост JSK38/50 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.657. У данной детали есть аналоги с номерами: 095657, SK242199Z. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект замка седельн. устройства без ЦС подк+захв+палец+пруж+бол+караб+крюк Джост JSK38/50 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.