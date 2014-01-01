Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095655SD Наименование РМК седельного устройства JSK42 K7,K8 Вес [кг] 1,382

Запчасть ремкомплект седельного устройства JSK42 K7 K8 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.655/SD. У данной детали есть аналоги с номерами: 095655SD, SKE001940001, 095655. Сцепные, седельные устройства и запчасти для них в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект седельного устройства JSK42 K7 K8 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сцепные, седельные устройства и запчасти для них с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.