Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095653 Наименование РМК седельного устройства JSK 37C Вес [кг] 1,92

Запчасть ремкомплект седельного устройства JSK 37C представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.653. У данной детали есть аналоги с номерами: 095653, SK310805. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект седельного устройства JSK 37C на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.