Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095651 Наименование РМК дискового тормоза Meritor пыльники+уплотнения Sampa Вес [кг] 0,18

Запчасть ремкомплект дискового тормоза Меритор пыльники+уплотнения Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.651. У данной детали есть аналоги с номерами: 095651, 960083, 93161034, 93161471, P71RK014A, SJ1033. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект дискового тормоза Меритор пыльники+уплотнения Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.