Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095645 Наименование Ремкомплект фаркопа Рокингер 40 мм RO 400, 430, 460 Вес [кг] 3,68

Запчасть ремкомплект фаркопа Рокингер 40 мм RO 400 430 460 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.645. У данной детали есть аналоги с номерами: 54682, ROE71124, ROE71124. Сцепные, седельные устройства и запчасти для них в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект фаркопа Рокингер 40 мм RO 400 430 460, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сцепные, седельные устройства и запчасти для них с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.