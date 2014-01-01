Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095640 Наименование РМК суппорта направляющие Wabco LF45 Вес [кг] 1,16

Запчасть ремкомплект суппорта направляющие Вабко LF 45 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.640. У данной детали есть аналоги с номерами: 095640, ZX190093, SK2521010A, 4003, SK330012001, 2503, 1436853. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта направляющие Вабко LF 45 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.