Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095639 Наименование Рмк суппорта втулки+болтики+пыльники 17.5 Wabco Вес [кг] 0,94

Запчасть ремкомплект суппорта втулки+болтики+пыльники 17.5 Вабко представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.639. У данной детали есть аналоги с номерами: 095639, 2515, 396469OEM, 81508226003, CWSK8, 14809, 12999580VT. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта втулки+болтики+пыльники 17.5 Вабко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.