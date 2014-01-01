Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095631 Наименование р/к дискового тормоза, направляющие,пальцы,втулки,крышки,смазка RVI Вес [кг] 1,26

Запчасть р/к дискового тормоза направляющие пальцы втулки крышки смазка Рено представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.631. У данной детали есть аналоги с номерами: 095631, SP8999, P71RK015A, 5000821966. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к дискового тормоза направляющие пальцы втулки крышки смазка Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.