Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095623 Наименование Ремкомплект суппорта MERITOR (направляющие,пыльники,болты) SAMPA Вес [кг] 1,63

Запчасть ремкомплект суппорта Меритор (направляющие пыльники болты) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.623. У данной детали есть аналоги с номерами: 095623, 3569, BK1613003AS, 396461, 57200006, 81508026008, 81508026009. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта Меритор (направляющие пыльники болты) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.