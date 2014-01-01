Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095620 Наименование РМК суппорта (направляющие втулки/пыльники/болты) MB Bus O404 Вес [кг] 1,56

Запчасть ремкомплект суппорта (направляющие втулки/пыльники/болты) Мерседес Автобус O404 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.620. У данной детали есть аналоги с номерами: 095620, BK1613003AS, 396461, 57200006, 81508026008, 81508026009, MCK1213. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта (направляющие втулки/пыльники/болты) Мерседес Автобус O404 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.