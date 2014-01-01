Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095600 Наименование Рмк суппорта 1000VG/1300VG MAN, Neoplan Вес [кг] 1,76

Запчасть ремкомплект суппорта 1000VG/1300VG МАН Неоплан представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.600. У данной детали есть аналоги с номерами: 12999729VT, 16050, 81508006023, 81508046034, CWSK3, P67RK004A. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект суппорта 1000VG/1300VG МАН Неоплан, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.