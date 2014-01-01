Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095599 Наименование Р/к дискового тормоза, пыльники,уплотнит.кольца IVECO Вес [кг] 0,11

Запчасть р/к дискового тормоза пыльники уплотнит.кольца Ивеко представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.599. У данной детали есть аналоги с номерами: 095599, 93161181, 12999199VT. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к дискового тормоза пыльники уплотнит.кольца Ивеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.