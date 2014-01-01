Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095581 Наименование Ремкомплект суппорта KNORR SB5,SB6,SB7 (пятаки с пыльниками без бортика d=74мм) (2шт.) SAMPA Вес [кг] 0,635 Наружный диаметр [мм] 74,5

Запчасть ремкомплект суппорта Кнорр SB5 SB6 SB7 (пятаки с пыльниками без бортика d=74мм) (2шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.581. У данной детали есть аналоги с номерами: CEKK4, SK1501050A, SK330006202, 095581, 1506, 1756389, 34600079. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта Кнорр SB5 SB6 SB7 (пятаки с пыльниками без бортика d=74мм) (2шт.) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.