Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095578 Наименование РМК суппорта тормозного Вес [кг] 0,848

Запчасть ремкомплект суппорта тормозного представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.578. У данной детали есть аналоги с номерами: 095578, 14849, 32302150, 5001860792, CMSK715, ES990097, MCK1244. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта тормозного на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.