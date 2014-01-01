Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095573 Наименование Р/к суппорта BPW/SAF/MB (пыльник+пятаки) SB5/6/7 095.573 Вес [кг] 0,741 Наружный диаметр [мм] 74,5

Запчасть р/к суппорта БПВ/САФ/Мерседес (пыльник+пятаки) SB5/6/7 095.573 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.573. У данной детали есть аналоги с номерами: CEKK4, SK1501050A, SK330006202, 095573, 1506, 1756389, 34600079. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к суппорта БПВ/САФ/Мерседес (пыльник+пятаки) SB5/6/7 095.573 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.