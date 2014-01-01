|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|0955721
|Наименование
|Р/к тормозного механизма KNORR SN6/SN7/SK7 D69,5 с буртом
|Вес [кг]
|0,505
|Наружный диаметр 1 [мм]
|69,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Р/к тормозного механизма KNORR SN6/SN7/SK7 D69,5 с буртом производителя SAMPA с артикулом 0955721 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита