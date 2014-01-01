Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 0955721 Наименование Р/к тормозного механизма KNORR SN6/SN7/SK7 D69,5 с буртом Вес [кг] 0,505 Наружный диаметр 1 [мм] 69,3

Запчасть р/к тормозного механизма Кнорр SN6/SN7/SK7 D69 5 с буртом представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.572/1. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к тормозного механизма Кнорр SN6/SN7/SK7 D69 5 с буртом, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.