Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095568 Наименование РМК суппорта CKSK32 SB6/SN6/7 (маленькая заглушка) направляющие втулки и пыльники 095.568 Вес [кг] 1,58

Запчасть ремкомплект суппорта CKSK32 SB6/SN6/7 (маленькая заглушка) направляющие втулки и пыльники 095.568 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.568. У данной детали есть аналоги с номерами: 095568, 1568, 1571, STK1135, 1622786, 1639100, P66RK010A. Ремкомплекты суппортов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта CKSK32 SB6/SN6/7 (маленькая заглушка) направляющие втулки и пыльники 095.568 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты суппортов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.