Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095567 Наименование Р/к дискового тормоза d30 колпачки, втулки MAN/SMB 095.567 Вес [кг] 0,163

Запчасть р/к дискового тормоза d30 колпачки втулки МАН/СМБ 095.567 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.567. У данной детали есть аналоги с номерами: 095567, 14670, K000029. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к дискового тормоза d30 колпачки втулки МАН/СМБ 095.567 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.