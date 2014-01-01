Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095563 Наименование Рмк болта крепления затвора, болт M20x2.5 L-95+гайка+шайба+шплинт JOST JSK37 Вес [кг] 0,361

Запчасть ремкомплект болта крепления затвора болт M20x2.5 L-95+гайка+шайба+шплинт Джост JSK37 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.563. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX250048, 095563, SK322101, 102220. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект болта крепления затвора болт M20x2.5 L-95+гайка+шайба+шплинт Джост JSK37 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.