Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095553 Наименование РМК замка седельного устройства Вес [кг] 3,54

Запчасть ремкомплект замка седельного устройства представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.553. У данной детали есть аналоги с номерами: 095553, SK312150, SK312150Z, 095552. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект замка седельного устройства на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.